Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül'de atv ekranında izleyiciyle buluşacak olan dizinin önceki gün yayınlanan tanıtım videosu, sosyal medyayı salladı. Videoda 'Hızır Çaklırbeyli'nin daha huzurlu bir hayat için masadan ayrılacağını açıklaması şok etkisi olulşturdu. 'Çakırbeyli masaya geri dönecek mi? ' sorusuyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez izlendi. Dizinin takipçileri 'Hızır'ın dönmesi için yoğun bir kampanya başlattı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca ise iki aylık tatilden sonra oyuncu arkadaşlarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. İkili, o anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. Kaynarca dizide eşini oynayan Çakır ve annesini oynayan Sabina Toziye ile olan bir fotoğrafı, 'Kim kimi özlemiş? ' notuyla paylaştı. Çakır da, dizideki eşi 'Çakırbeyli' ve çocuklarıyla birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı.