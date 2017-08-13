Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesiyle birlikte Bodrum’da sahne alan Cenk Eren’i dinlemeye gelen Hülya Koçyiğit, dualarla hayata geri döndüğünü ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti. Cenk Eren, misafirlerini selamladıktan sonra Hülya Koçyiğit’in yanına inerek elini öptü. Cenk Eren’e hemen hemen tüm şarkılarında eşlik eden Hülya Koçyiğit, sağlık durumundaki gelişmeleri şu sözlerle anlattı: “Ameliyat geçirmeden önce bir tek şey istedim. Benim için dualar edin dedim. Belki de dualar sayesinde tekrar sağlığıma kavuştum. O yüzden kalbim minnet ve şükran dolu. Çok şükür sağlığım yerinde. Ciğerlerimin tekrar eski işlevini yapar hâle gelmesi için yürüyüş yapmam gerekiyor. Yüzmem gerekiyor.” MUĞLA İHA