Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’da düzenlenen ’Kum Zambağı Festivali’nin finalinde ünlü sanatçı Rafet El Roman sahne aldı. Yaklaşık 15 bin kişi şarkıcıya alanda eşlik etti. Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren sanatçıya, zaman zaman seyirciler de eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Rafet El Roman, her şarkısının sonunda uzun süre alkışlandı. Konserde havai fişek gösterileri de ilgi gördü.Eski ve yeni albümlerinden şarkılar seslendiren sanatçıya konserinin sonunda çeşitli hediyeler verildi.