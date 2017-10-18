Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Turgut Karataş ya da bilinen adıyla Ankaralı Turgut'tan üzücü haber geldi. 54 yaşındaki şarkıcı, KOAH rahatsızlığı nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı şu açıklamayı yaptı: Daha önce de tedavi gördüm. Astım KOAH teşhisi konuldu. Nefes darlığı yaşıyorum. 'Akciğer kanserinin kardeşi' diyorlar henüz tam bilgim yok. Şu an hastanede yatıyorum.

KOAH NEDİR?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü obstrüktif bir akciğer hastalığıdır. Tipik olarak zamanla daha kötüleşir. Ana belirtileri nefes darlığı, öksürme ve balgam üretimidir. Kronik bronşit sahibi insanların çoğu aynı zamanda KOAH hastasıdır.

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