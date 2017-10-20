Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa-Emina Sandal çiftinin 9 yıllık evliliğinde kriz yaşandığı iddiası magazin kulislerinde kulaktan kulağa yayıldı. İki çocuk sahibi çiftin geçen hafta şiddetli şekilde kavga ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

İLK AÇIKLAMA MUSTAFA SANDAL'DAN

İddialara ilişkin Mustafa Sandal'dan ilk açıklama geldi. Mustafa Sandal "Eşinizle ciddi tartışmalar yaşadığınız doğru mu?" sorusuna "Şaka mı yapıyorsunuz?" dedi ve ekledi: "Hiç böyle bir konu yok. Bizim gayet mutlu bir evliliğimiz var. Ne diyeyim, olmayan bir konu üzerine yorum yapamam ki, 14 yıldır her şey gayet güzel devam ediyor."

2008 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Mustafa Sandal ve Emina Sandal Ocak 2008'de evlenmişti. Düzgün fiziği ile dikkat çeken 2 çocuk annesi Emina Sandal (35), Sırbistan'ın ünlü bir iç giyim markasının mankenliğini yapmıştı.



FOTOĞRAFLARINA MUSTAFA ONAY VERİYOR

Emina Sandal ''Eşiniz kıskanmıyor mu?'' sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Mustafa çekilen her kareyi görüyor. Fotoğraflar onun onayından geçmeden yayınlanamaz."