O Ses Türkiye’nin taze jürisi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy’de kaldırımda çökelek satan teyzeyi görünce yanına gitmiş. Çökeleğin köyden geldiğini duyunca, kadıncağızın elindeki tüm ürünlere fazlasıyla 1200 lira ödeyip almış. Köy ürünlerini çok seven sanatçı, 'Sen getir, ben burada bulurum seni, artık sürekli müşterinim' diyerek yaşlı teyzeye moral vermiş.
(Posta Gazetesi)
Yıldız Tilbe'den anlamlı hareket!
21.10.2017 - 11:46 | Son Güncelleme: 21.10.2017 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz ile beraber jüri koltuğunda oturan 51 yaşındaki sanatçı Yıldız Tilbe, Mecidiyeköy’de kaldırımda çökelek satan bir teyzenin elindeki tüm ürünlere 1200 lira ödeyip aldı.
O Ses Türkiye’nin taze jürisi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy’de kaldırımda çökelek satan teyzeyi görünce yanına gitmiş. Çökeleğin köyden geldiğini duyunca, kadıncağızın elindeki tüm ürünlere fazlasıyla 1200 lira ödeyip almış. Köy ürünlerini çok seven sanatçı, 'Sen getir, ben burada bulurum seni, artık sürekli müşterinim' diyerek yaşlı teyzeye moral vermiş.
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513123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/513123.aspx
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