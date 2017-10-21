Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye’nin taze jürisi Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy’de kaldırımda çökelek satan teyzeyi görünce yanına gitmiş. Çökeleğin köyden geldiğini duyunca, kadıncağızın elindeki tüm ürünlere fazlasıyla 1200 lira ödeyip almış. Köy ürünlerini çok seven sanatçı, 'Sen getir, ben burada bulurum seni, artık sürekli müşterinim' diyerek yaşlı teyzeye moral vermiş.

(Posta Gazetesi)