Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı 2018 Survivor'da bir ilki yaşatacak. Milyonlar 2018 Survivor nasıl olacak diye merak ediyordu. Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. 2018 Survivor'da neler olacak? 2018 Survivor da ne değişti? 2018 Survivor yarışmacıları dair merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz.

2018 SURVİVOR'DA NE DEĞİŞTİ?

Yayınlandığı günden itibaren çok ses getiren ve sevilen yarışma Survivor, bu yıl da iddialı bir ekiple izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı, Survivor 2018 için merak takım sistemini açıkladı.