Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki umreye gitti. Mekke’de ve Medine’de ikişer gün kalacağı ve özel tur şirketinden görevlendirilen hoca eşliğinde umre ziyaretini gerçekleştireceği öğrenilen Seki’nin arkadaşlarını da beraberinde götürdüğü öğrenildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seki, “Kendimi iyileştirmeye yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Çok heyecanlıyım" dedi. ‘Döndüğünüz de başka bir Deniz Seki mi göreceğiz?" sorusuna ise ünlü şarkıcı, “Ben değişmeyeceğim sadece ruhum arınacak. Dualar edeceğim. İlk kez gidiyorum çok heyecanlıyım" şeklinde cevap verdi.

2012’DE GİTMEK İSTİYORDU

Deniz Seki, hapis cezası onanmadan önce katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklamada bulunmuş ve zor günleri atlatmak adına, Umre’ye gitme kararı aldığını açıklamıştı. Ancak yargıya başvurmasına rağmen hakkında verilen hapis kararı bozulmayan Seki, cezaevine girmişti.