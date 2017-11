Türkiye Gazetesi

Emrah Tekin, Almanya’da özellikle gençler ve çocukların çok yakından tanıdığı bir isim. Çocukluğundan beri video çekmeye meraklı olan Tekin, bunları YouTube’a yüklemeye başlayınca, yavaş yavaş bir kitlesi oluşmuş. Kendi kanalını açan Emrah Tekin’in şimdi 2,2 milyon abonesi var ve her geçen gün bu sayıya yenileri ekleniyor. “Almanya’da benden daha büyük Türk YouTuber yok. Benden sonra ‘Nihan’ geliyor. Onun da 790 bin takipçisi var” diyor. Rating olarak videolarının genelde 1-3 milyon defa izlendiğini ifade eden Tekin “En çok ise 7-8 milyon defa izleniyor. Almanya’da her videoda bu kadar büyük sayıyı sadece 6-7 YouTuber başarabiliyor” diyerek zirvede olduğunu ifade ediyor. İşte Almanya’nın en çok tanınan YouTuber’ı Emrah Tekin...



Türkiye’de henüz tanınmasan da Almanya’da hatırı sayılır bir takipçin var. Kendinden biraz bahseder misin?

Ben Almanya’da doğdum ve burada büyüdüm. Hannover’e yakın bir yerde yaşıyorum. 28 yaşındayım. Abitur (Almanya’da lise mezuniyet imtihanı) yaptım. Bunu başarıyla geçtikten sonra üniversiteye başladım. Bir kaç yıl mühendislik okudum. YouTube kanalım, o ara çok büyümeye başladı. O yüzden maalesef üniversiteye ara vermek zorunda kaldım.



YouTube’da ünlenmeye nasıl karar verdin?

Küçüklüğümden beri hobilerim hep medya idi. 12 yaşımda ailemden doğum günümde bir kamera istemiştim. Kamerayla hep video çekiyordum. Bunları bilgisayarda düzenlenliyordum/kesiyordum. Bir gün YouTube diye bir sayfa çıktı. Ben de oraya yüklemeye başladım. :)



Ne gibi videolar çekiyorsun?

Genelde tipss/tricks (ipuçları/hileler), do it yourself (kendin yap), yemek tarifleri, bazen soru cevap videoları çekiyorum. Ama eğlenceli çekiyorum. Bakarken insanın canı sıkılmıyor.



Tanıdığın ya da takip ettiğin Türk YouTuber var mı?

Ben aslında bir kaç tane Türk kültürünü içeren video yaptım ama Türk YouTuber tanımıyorum. Bir tek ‘Danla Bilic’i biliyorum. Çok komik videolar yapıyor. :)



Türkiye’ye sık gelir misin?

Türkiye’ye çok geliyorum. En son nisanda ailemle gelmiştik. Annemin doğum günü vardı. Ona İstanbul tatilini hediye ettim.



Şarkı da söylüyorsun. Sanıyorum single çalışman var. Sesine güveniyor musun, albüm yapacak mısın?

Evet şarkı da söyledim. 2 milyon takipçiye ulaştıktan sonra değişik bir şey çıkarmak istiyordum. Bir şarkı çıkardım ve çok beğenildi. Bir kaç albüm teklifi aldım. Ama yapıp yapmayacağıma daha karar vermedim.



Önümüzdeki yıl Türk kanalı açacak

Ünlendikten sonra hayatın nasıl değişti. Yolda görenler artık seni tanıyor mu?

Evet her gün dışarıya çıktığımda tanınıyorum. İmza değil de genelde selfie çektirmek istiyorlar. Son 3 yıldır 10 binlerce selfie yapmışımdır.



Özel davetler alıyor musun?

Çok davetler alıyorum. Etkinliklere, değişik markaların partilerine beni çağırıyorlar. Hatta davetlerde şarkı da söylüyorum.



Türkiye’den bir davet aldın mı?

Türkiye’den bir teklif daha gelmedi. Benim videolarım Almanca. Bakanların zaten yüzde 90’ı Alman, Avusturyalı ya da İsviçreli...

Türkiye’ye ile ilgili planın var mı?

Seneye bir Türk Youtube kanalını açmak istiyorum. Belki Türkiye’de de seyredilir.



Videolara ‘hi, hi, hi’ diye giriyorsun. Bu bir tarz mı?

Evet. Videolarım “Hi hi hi hi hi” ve “Welcome” ile başlıyor. Her büyük Youtube’çunun bir tipik karşılaması vardır. Herkesinki değişik. Benim de böyle...