Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Belediyesinin sosyal sorumluluk markası “İyi ki Üsküdar Var” platformu Zorlu PSM’de gerçekleştirilen “Brand Week Istanbul”da yer alan “Kalp noktası”nda iyiliği herkese ulaştırdı. “Mutlu Şehir Değişim ve Dönüşüm” projesi kapsamında Üsküdar Belediyesinin çeşitli etkinliklerinde tanıtım için kullandığı brandalardan elde edilen çanta ve aksesuarların iyiliğe dönüştürülme hikâyesi yerli ve yabancı katılımcılarla paylaşıldı. ‘Mutlu Şehir Anneleri’nin de ziyaret ettiği projeye, ünlü isimler Sedef Avcı, Seçkin Piriler, Levent Erden, Celil Nalçakan ve Arda Türkmen destek verdi.