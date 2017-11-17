Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahin “Konserimiz hepimiz için benzersiz ve özel bir gece olacak. Bütün sevenlerimi oraya bekliyorum’’ ifadelerini kullandı. Şahin, konserde seyircilerin sürprizlerle karşılaşacağını dile getirdi.