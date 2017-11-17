Şahin “Konserimiz hepimiz için benzersiz ve özel bir gece olacak. Bütün sevenlerimi oraya bekliyorum’’ ifadelerini kullandı. Şahin, konserde seyircilerin sürprizlerle karşılaşacağını dile getirdi.
Selâmi Şahin'den davet
17.11.2017 - 06:57 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Selâmi Şahin, 1 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezinde gerçekleşecek “Eskimeyen Şarkılar’’ konseri için çalışmalarına hız verdi.
Etiketler : selami şahin,konser,
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