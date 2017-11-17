Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalk Gidelim, ekran başında eğlenceli vakit geçirmek ve günlük hayatın yorgunluğunu atmak isteyenler için 18 Kasım Cumartesi günü itibariyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor... lk bölümüyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizinin konuğu ise sevilen sanatçı Gökhan Tepe olacak. Dizinin ilk bölüm çekimlerine eşlik eden Tepe, “İlk bölüm konuğu olmam beni ayrıca heyecanlandırdı. Çekimler sırasında çok keyif aldım ve eğlendim” dedi. İlgili basın bülteni ve görseller ektedir.