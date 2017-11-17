Kalk Gidelim, ekran başında eğlenceli vakit geçirmek ve günlük hayatın yorgunluğunu atmak isteyenler için 18 Kasım Cumartesi günü itibariyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor... lk bölümüyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizinin konuğu ise sevilen sanatçı Gökhan Tepe olacak. Dizinin ilk bölüm çekimlerine eşlik eden Tepe, “İlk bölüm konuğu olmam beni ayrıca heyecanlandırdı. Çekimler sırasında çok keyif aldım ve eğlendim” dedi. İlgili basın bülteni ve görseller ektedir.
Kalk Gidelim'de Gökhan Türkmen sürprizi
17.11.2017 - 12:40 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güçlü oyuncu kadrosu ve bol kahkahalı tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken dizi Kalk Gidelim'de Gökhan Tepe de kamera karşısına geçti.
Etiketler : gökhan tepe,
520395 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/520395.aspx
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