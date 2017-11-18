Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süre önce Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim isimli program Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy dünyayı geziyordu. Soyman, o günlerde kalma anısını anlatıp köpek eti yediğini itiraf etti.



"TEZGAHTA PİŞEN ETİ TAVUK SANDIK"

Safiye Soyman, "Dünya Güzellerim" isimli program için gittiği Vietnam'da köpek eti yediğini itiraf etti. Soyman, "Banu (Alkan) ile karnımız acıkmıştı. Tezgahta pişen eti tavuk sandık. Meğer köpek etiymiş. Bunu öğrendikten sonra midem kalktı, hastanelik oldum" dedi.