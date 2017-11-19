Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzyatan, bu yaz Afrika kıtasında bulunan Kenya’da çekmiş olduğu vahşi hayat fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı. “Sen de tanık ol” adlı kişisel sergiye sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü ismin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Düzyatan’ın eşi ile ailesi katıldı. Önceki akşam Zorlu PSM’de düzenlenen açılışta konuşan Düzyatan, şunları dile getirdi: Afrika’ya turist olarak gitmiştim. Fotoğrafa karşı da merakım var. Fakat orada öyle bir gerçekle karşılaştım ki... Oranın halkının yüzde 53’ü temiz suya ulaşamıyor. Ve bu sebeple her 10 çocuktan 3’ü ölüyor. Ben de oradaki vahşi hayvanların yiyecek ve su bulmak için çıktıkları göç yolculuğunu fotoğraflayarak bu dramı anlatmaya çalıştım. Sergiden toplanan paralar ile Afrika’da 10’dan fazla kuyu açmayı düşünüyoruz.



