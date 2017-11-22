Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç bir annenin hayat mücadelesini anlatan Kadın dizisi bu haftada izleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Twitter’da TT listesinde yerini aldı. Son bölümde her dakikasında ayrı bir heyecan yaşattı. Ev sahibinin, Bahar ve çocuklarını evden atması nedeniyle, Bahar annesinin kapısını çaldı. Fakat Kadın yeni bölümde Bahar'ın annesi, onları içeriye almadı.Kadın 5.bölüm yani son ardından 6.bölümde neler olacak? Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları akıllara gelmektedir. Bu sorunun cevabını haberimizden kolayca öğrenebilirsiniz.Son bölümde Hatice’nin Enver’in ısrarları üzerine torunları yalnız bırakmak istememesiyle ortalık karışır ve Şirin bu yakınlaşmayıda bir şekilde önleyecektir. Öte yandan Nisan babası ile ilgili haberi okuyup fotoğrafını çöpe atar. Bahar buna çok öfkelenir. Bahar şimdi ne yapacak? Geçen bölümde kaçırdıklarınız için işte Kadın 5.bölüm full izle…

KADIN 6.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin öyküsünü konu alan dizinin 6. bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

KADIN 5. BÖLÜM ÖZETİ

KADIN 5.BÖLÜM FULL İZLE

Hatice’nin Bahar ve çocuklarını eve almaması üzerine, Bahar bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Hatice, Şirin’in geçirdiği zor günlerden dolayı onu kırmak istemez ve Bahar ile arasına mesafe koyar. Jale’nin eski sevgilisi Sinan’ın ortaya çıkması üzerine Musa olanlardan şüphelenir. Yeliz, Bahar’ı mutlu görmek istediği için ona kendince bir iyilik yapmayı planlamaktadır. Ev sahibinin Bahar’ı evden çıkarmak istemesi üzerine Arif ile Bahar yine karşı karşıya gelir. Hatice’nin, Enver’in ısrarları üzerine torunlarını yalnız bırakmak istememesiyle ise işler iyice karışacak ve Şirin yine bir şekilde bunu önleyecektir.

DİZİNİN KADROSU

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Doğum: 01 Nisan 1986 (31), İstanbul Eğitim : İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında da oynamıştır. Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada’yı canlandırmaktaydı. Bu dizide sadece beş bölüm oynadı. Show Tv’de yayınlanan duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun’ da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010 ‘da Show TV kanalında yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı. Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. ATV’de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise başrol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır.

CANER CİNDORUK

Doğum: 02 Nisan 1980 (37), Adana Eğitim: Çukurova Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümü mezunu. Öykü yazarı bir babaya, ev hanımı bir anneye ve oyunculuğu seçmiş 2 kardeşe sahip. İstanbul’a 1 yıl önce gelmiş ve ailesi de İstanbul’a yeni taşınmıştır. Daha önceden Yaprak Dökümü, Hanımın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, İstanbul Sokakları ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi televizyonun önemli dizilerinde rol almıştır.

BENNU YILDIRIMLAR

Doğum: 22 Kasım 1969 (48) Eğitim: 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute’ te drama üzerine kurs gördü. 1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar’la evlidir. Kızı Ada, 1999’da dünyaya gelmiştir. Daha önceden Süper Baba, Üzgünüm Leyla, Yaprak Dökümü, Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır.

ALİ SEMİ SEFİL

4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.



SERAY KAYA



Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

KADIN DİZİSİ KONUSU

“Kadın”, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.