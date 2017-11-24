Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Setin dışında özel hayatlarında da yakın dost olan dört oyuncu, geçtiğimiz hafta sonunu şehir dışındaki dağlık bir arazide çadır kurup kamp yaparak geçirdi. Ekip, Ağva’nın eşsiz doğasında keyifli saatler yaşadı. Gün boyunca bol bol fotoğraf da çeken oyuncular, o kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ancak gece saatleri o kadar keyifli olmadı. Gece yarısı çadırlarının yanına kadar gelen çakallar, ekibe korku dolu anlar yaşattı. Gün ağarana kadar çadırdan çıkmayan dörtlü, sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla rahat bir nefes aldı. Oyuncular, yaşadıkları gerilime rağmen kamp kurmaya devam edeceklerini söyledi.