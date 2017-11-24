Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrolde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı Çukur dizisinin çekimlerinin yapıldığı setten yaklaşık 300 bin TL değerindeki ses tesisatını çalıp sahibine satmaya çalışan hırsızlık şebekesi film gibi bir operasyonla yakalandı.

Çukur dizisinin Ümraniye’deki setine giren hırsızlar, bir araçtan ses malzemelerini çaldı. Dizinin prodüksiyon şirketinin sahibi Kemal Çetin Öztep, cihazlarının bir hırsızlık şebekesinin elinde bulunduğunu öğrendi.



Öztep, daha sonra şebeke üyelerinden Yılmaz A.’ya telefonla ulaşıp cihazları kendisinin satın alabileceğini söyledi. Yılmaz A. ile buluşma ayarlayan Öztep, durumu polise bildirdi.

Polisin bilgisi dahilinde buluşan taraflar için tedbir alan ekipler Yılmaz A.’yı gözaltına aldı. Yılmaz A.’nın ifadesi doğrultusunda Seçkin Z. ve Mustafa M. de yakalanıp, gözaltına aldı.

Polis, ele geçirilen malzemelerin faturasını savcılığa sunarak, kendisine ait olduğunu ispatlayan Öztep’e cihazları teslim etti.

Yeni bölümde heyecan dorukta

Çukur dizisi yayınlanan 6. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yeni bölümünde Yamaç, Vartolu'ya mahalleyi ispiyonlayanın Selim olduğunu öğrenmek üzere...