Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk Gazetesi'nden Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara’yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.Önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.