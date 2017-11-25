Habertürk Gazetesi'nden Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; geçen haftaya kadar yalıda oturan ve kızı Alara’yı sabahları buradan okula gönderen sanatçının, güvenlik endişesiyle daha korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenildi.Önceki gün yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansıdı.
Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıdan taşındı
25.11.2017 - 16:11 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eşi Reza Zarrab’ın ABD’deki yargılanma süreci başlayan Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıdan taşındı.
Etiketler : Ebru Gündeş,Kanlıca,Eşi Reza Zarrab,
522585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/522585.aspx
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