Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pop müzik şarkıcısı Soner Arıca, söz ve müziği kendisine, düzenlemesi Enver Günen’e, mix ve mastering’i Özgür Yurtoğlu’na ait olan “Yeniden Tanışalım” isimli yeni single’ı ile müzikseverlerle buluştu. Sony Music Türkiye etiketiyle dijital müzik platformlarında yerini alan şarkı için için ayrıca klip de çekti. Müzik kariyerindeki 68. klibine imza atan Soner Arıca, en çok klibi olan sanatçı unvanını elinde tutuyor.