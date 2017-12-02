Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programının bu haftaki konuğu Tolga Çevik oldu.Başarılı komedyen, 10 yıldır televizyon ekranlarında tek başına sürdürdüğü doğaçlama tiyatro oyununu anlatırken, “Çaresizlik beni böyle bir formatı yapmaya itti” itirafında bulundu.Botoks yaptıran oyuncuları eleştiren Tolga Çevik, "Oyuncunun sermayesi yüzündeki çizgileridir. O çizgileri kaybetme çalışmalarını anlamıyorum, pişman olacaklar ama iş işten geçecek" ifadelerini kullandı.

HÜLYA AVŞAR'A SOĞUK DUŞ

Posta'da yer alan habere göre; yüzünde botoks olan Hülya Avşar, bu sözler üzerine adeta dondu kaldı.