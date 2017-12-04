Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Astsubay Süleyman Dilbirliği ve Ayla adını verdiği Koreli kızı Kim Eunja’nın göz yaşartan hikayesi Ayla filmi ile Oscar yolunda. Türkiye’nin Oscar aday adayı Ayla’nın yönetmeni Can Ulkay, filmin perde arkasını ve Oscar’a giden yolu ilk defa TGRT Haber’de yayınlanan Dün Bugün Yarın programında Aslıgül Atasagun Çebi’ye anlattı.



Filmdeki bütün karakterler de tıpkı hikaye gibi gerçek mi?

Bütün karakterler gerçek. Hatta saçları, giyimleri ve konuşma tarzları bile neredeyse gerçekle bire bir uyumlu. Senaryo yazılmadan önce Süleyman Dilbirliği’nin bütün hatıralarını dinledik. Marilyn Monroe’dan, en yakın arkadaşı Ali’den, filmin en ilginç karakterlerinden kekeme Pepe ve deli Sadık’tan söz etti. Çektiği 430 fotoğrafı tek tek inceledik ve fotoğraflarla Süleyman Amca’nın anılarını harmanlayarak karakterleri oluşturduk.



Süleyman Dilbirliği seti ziyaret ettiğinde neler yaşandı?

Süleyman amca sete girdiği anda zaman geriye sardı, 1950’li yıllara geri dönülmüş gibiydi. Oyuncu arkadaşları gördüğünde kendini yeniden Kore Savaşı’nda gibi hissettiğini söyledi.



Stüdyo ortamında film çekmek yerine Türkiye’nin en büyük setlerini kurdunuz.

Film çekimi kadar dekor parası ödedik. Patlama sahneleri için Er Ryan’ı Kurtarmak filminin ekibi ile çalıştık. Filmdeki bütün patlama sahneleri gerçek. Yani Türkiye’nin en büyük dekorlarını patlattık.



Oscar’a giden yol nasıl açıldı?

Filmin çekimleri bittiğinde ham görüntüleri izlerken bile çok ağladık. Daha kurgusu tamamlanmadan müthiş bir şey yaptığımızın bilincindeydik. Türkiye bizi kendi Oscar adayı olarak gösterdi.



Oscar konusunda ümitli misiniz?

Amerika’da ve Cape Town’da çok önemli 2 ödül aldık. Palm Springs Film Festivali’ne davet edildik ki, bu festival Oscar’a giden bir yoldur. Bu yıl Oscar Türkiye’ye gelecek inanıyorum. Çünkü Amerika’da Akademi ve Golden Globe üyelerine yaptığımız gösterim çok başarılı geçti. Pek çok yapımcı, Amerika’da sık sık savaş filmi çekilse de, ilk defa bir savaş filminde bu kadar duygulandıklarını söyledi. Şimdi 24 Ocak’ta açıklanacak Oscar adayı 9 film arasında olmayı bekliyoruz. Ayla, Oscar alan ilk Türk filmi olabilir. Ama kazanamazsak da üzülmeyiz. Önümüzdeki yıllarda daha iyisini çekeriz.

Filmi ne kadar zamanda çektiniz?

Normal şartlarda Türkiye’de bir film 6-10 hafta arasında çekilir. Biz tam 6,5 ayda çektik. Tabii bu 6,5 ay sette geçirdiğimiz dönem, bunun bir de kurgu aşaması var. Yani bu bir rekor sayılabilir. Türkiye’nin en büyük dekorlarını yaparak kırdığımız rekora bir de en uzun sürede çekilen film unvanını ekledik. Ancak sürenin uzamasında 4 farklı şehirde çekim yapmanın ve tıpkı bir reklam filmi gibi çok fazla sahne kullanmanın da etkisi büyük.