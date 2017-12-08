Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de bir dizi daha ekrana veda ediyor. Barakuda Yapım imzalı 'İsimsizler' dizisi, 27. bölümde ekran yolculuğunu noktalayacak.

KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

Reyting canavarına yenilen dizinin senaryosunu Ali Doğançay ile Okan Lalik kaleme alıyordu. Bu sezon Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Uğur Güneş, Hande Soral, Kürşat Alnıaçık, Bülent Alkış, Çağkan Çulha ve Musab Ekici gibi ünlü isimlerden oluşan çok kalabalık bir oyuncu ekibi rol alıyordu.

YERİNE 'DOSTLAR MAHALLESİ' YAYINLANACAK

'İsimsizler'in yerine Kanal D'de Çağla Şıkel ile Alişan'ı buluşturan "Dostlar Mahallesi"nin başlayacağı konuşuluyor.