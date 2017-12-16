Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yabancı dilde Oscar aday adayı filmi Ayla, Los Angeles’tan geçer not alamadı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2018’de “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında yarışacak 9 filmi açıkladı. Bu yıl izlenme rekorları kıran ve Türkiye’den 90. Oscar Ödülleri için aday adayı gösterilen “Ayla” filmi, listede yer alamadı. Filmin yapımcısı Mustafa Uslu “Daha fikir aşamasından itibaren filmimizin Oscar’a gideceğine inancım tamdı” açıklaması yapmıştı. Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın “In the Fade” (Paramparça) filmi, Almanya’yı temsil edecek. Alman drama filmi, 2017 Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışmış ve Diane Kruger, En İyi Kadın Oyuncu dalında ödül almıştı. Aynı film, Oscar’ın da habercisi sayılan Altın Küre Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday gösterilmişti. 90. Oscar ödüllerinin diğer adayları 23 Ocak’ta belli olacak. Oscar ödülleri, 4 Mart’ta Los Angeles’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.