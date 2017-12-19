Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur hayranları dün ekran başına kilitlenerek diziyi reytinglerde zirveye oturttu. Peki Çukur 10. bölümde neler yaşanacak? Çukur son bölümde; Yamaç yaşadıkları karşısında kontrolünü kaybediyor. Babası İdris ve karısı Sena'nın kaçırılmasının ardından çılgına dönen Yamaç, Serdar'ın hiç beklemediği bir şey yapıyor. Final sahnesinde ise yürekler ağza geldi. Yamaç, Serdar'ı köşeye sıkıştırmış öldürmek üzereyken, Sena o anda oraya geldi.. Yamaç ile konuşan Sena, Serdar'ın silahına davrandığını görünce silahı çekti. Ama kimin vurulduğu belli olmadı. Heyecanla biten bölümün ardından Çukur 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı diye aratan izleyiciler Çukur yeni bölümden ilk sahne geldi mi? diye de aratıyor. İşte Çukur 10. bölüm fragmanı ve Çukur yeni bölümden ilk sahne

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Çukur 10.bölümün ilk tanıtımında, Yamaç’ın, Vartolu hakkında öğrendiklerini İdris’e anlattığı görülüyor. Yamaç'ın cümlelerine ''Vartolu, Vartolu değil'' olarak başlaması dikkatleri çekiyor. Bu da izleyenlere, “Vartolu'nun geçmişiyle ilgili başka neler saklı?” sorusunu akıllara getiriyor.





ÇUKUR DİZİSİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur'un 9. Bölümünde; Yamaç, hayatının en zorlu sınavını verecektir. Bir yanda babası İdris, diğer yanda sevdiği kadın Sena büyük tehlike altındadır. Yamaç’ın bu olaya karşı tepkisi başta Serdar olmak üzere herkesi şaşırtacaktır. Sena’yı kaçıran Selim, iyice köşeye sıkışacaktır. Serdar’ın adamları tarafından tombalacıda tutulan Vartolu ve Celasun, Celasun’un tehlikeli planıyla oradan kaçmaya çalışır. Nefeslerin tutulacağı bu anda Celasun’un planı hiç tahmin etmedikleri birinin zarar görmesine sebep olur. Bu sırada Yamaç’ın dişli olduğunu gören Serdar ise adamlarına Çukur’a saldırmalarını söyler. Hedefte İdris’in evi de vardır. Serdar’ın pes etmeyeceğini anlayan Yamaç, harekete geçer.

ÇUKUR KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?