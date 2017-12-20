Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verdiği kilolarla gündeme damgasını vuran isim Zerrin Özer'in son hâlini görenler tanımakta güçlük çekti. Peki Zerrin Özer kimdir, nasıl kilo verdi, yüzünde estetik var mı gibi sorularınız duyar gibiyiz. Merak ettiğiniz soruların cevapları ve Zerrin Özer'in herkesi şaşırtan fotoğrafı bu haberde. Uzun zamandır ortalarda gözükmeyen şarkıcı Zerrin Özer, önceki gece katıldığı bir davette görüntülendi. 60 yaşındaki Özer'in oldukça zayıfladığını ve estetik operasyonlar geçirdiğini görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı. Zerrin Özer kilo verdiği haberleriyle sık sık gündeme gelmiş olsa da, görenler Özer'i tanımakta bir hayli zorlandı. Çünkü Zerrin Ozer yalnızca kilo vermekle kalmayıp yüzüne de birçok estetik ameliyatı yaptırdı. Geçtiğimiz akşam düzenlenen bir davette görüntülenen Zerrin Özer'in oldukça kilo verdiği ayrıca dudaklarına dolgu ve yüzüne botoks yaptırdığı gözlerden kaçmadı. 60 yaşındaki ünlü sanatçı gençleşmekle birlikte resmen farklı bir insan olduğu da sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.



İşte Zerrin Özer'in o fotoğrafı:





ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Zerrin Özer, 4 Kasım 1962‘de Ankara‘da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarının mutsuz geçmesinin en büyük sebebi oldu. Kendi çalışmasıyla 1975‘te katıldığı TRT yarışmasında birinci olmasının verdiği heyecan ve cesaretle müziğe yoğunlaştı. 1978 – 1980 yılları arasında Türkiye’nin ünlü orkestralarından, İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yaptı. 1979 yılında çıkardığı ilk plağı “Yalvarırım” beklenen ilgiyi görmedi. 1980‘de ilk plağının hemen bir yıl ardından Orhan Gencebay imzalı şarkısı “Gönül” beklenmedik bir başarı yakaladı ve için şöhret yolunda dev bir adım oldu. 1982 yılında Paris Eyfel Kulesi‘nde “Binbir Gece” adı altında Türkiye‘yi tanıtıcı konserler verdi. Bir yıl sonra Paris’teki Olympia‘da bir resital için sahneye çıktı. 1988‘de “Bırak Ellerimi“, ardından 1989‘da “Dünya Tatlısı” albümünü çıkardı. Müzik çalışmalarına “Dünya Tatlısı” albümünün ardından iki sene ara verdi. Takvimler 1991‘i gösterdiğinde “İşte Ben” albümüyle hayranlarının karşısındaydı. “İşte Ben” albümü bir çok ödüle layık görüldü. Hızlı başlayan 90’lı yıllar Özer için üzücü devam etti. Önce evliliği sona erdi ardından bir çok sağlık problemi ile karşı karşıya kaldı.



2000 senesinde piyasaya çıkarttığı “Bir Zerrin Özer Arşivi” adlı toplama albüm ile sanat hayatında ikinci kez en iyi albüm ödülünü kazanan Özer, 2001 senesinde Ben adlı bir toplama albüm daha çıkarttı. 2002 yılında, uzun bir aradan sonra ilk stüdyo albümü olan Ben Sana ve 2005 yılında yoğun ilgi gören türkü & caz albümü Ölürüm Ben Sana‘yı çıkarttı. Ölürüm Ben Sana albümü, Altın Plaködülüne layık görüldü.

