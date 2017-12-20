Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk halk müziği konserinin konuk sanatçısı, sahnelerde 55’inci sanat yılını geride bırakan Bedia Akartürk oldu. Merinos AKKM’de konsere Bursalılar ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da izleyiciler arasındaki yerine aldı. Beğenilen türküleri alkışlar eşliğinde seslendiren Bedia Akartürk, sıra ormancı türküsüne geldiğinde ise yıllar önce İzmir’de yaşadığı bir anısını hayranları ile paylaştı. İzmir radyosunda çalıştığı yıllarda İzmir Selçuk’ta bir karpuz festivaline gittiğini hatırlatan Akartürk, “Apar topar festivale gittik. Kocaman bir bahçe. Neyse türküleri söylerken, bir adam geldi, kucağında kocaman bir karpuz. ‘Ormancıyı söyle’ deyip, karpuzu sahneye bıraktı. Ben de ormancı türküsünü bilmiyorum. Duymazlığa geldim. Konserin sonuna doğru adam söylemeyeceğimi anladı, karpuzu da alıp gitti” dedikten sonra ormancı türküsünü seslendirmeye başladı.

KARPUZ YERİNE BAL KABAĞI

Bu sırada izleyiciler arasında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hemen bir karpuz bulunup, getirilmesini istedi. Konserin devam ettiği sırada karpuz bulamayan görevliler onun yerine bal kabağı getirdi. Hiçbir şeyden habersiz Başkan Aktaş’ın önünde türkülerini seslendirmeye devam eden sanatçı, birden yanında tepsi içinde kocaman bir bal kabağı görünce şaşkına döndü. Hemen türküyü kesen Akartürk, bu jesti için Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Karpuz getirmek istediğini belirten Başkan Aktaş, “Arkadaşlara söyledim, acil bir karpuz bulun dedim. Bulamadıkları için kabak buldular. Dedim ki Bedia Akartürk gibi bir duayeni nasıl kırar bir adam. Ben de onun isteğini yerine getirmek için kabak getirdim. Biraz neşe katalım istedim, kusura bakmayın” dedi.

Konser sonunda sahneye çıkıp ünlü sanatçıya çiçek veren Başkan Aktaş, “Bazıları saman alevi gibi parlarlar ve sönerler. Ama Bedia Akartürk ömrü billah parlamaya devam eder, emin olun. Bu arada karpuz arama çalışmaları hala devam ediyor, onu söyleyeyim. Bulduğum anda getireceğim. Bu ve benzeri organizasyonlarımız devam edecek. Böyle önemli ve güzel isimlerle bulaşacağız. Bedia Hanım’ın ağzına yüreğine sağlık” diye konuştu.

Başkan Aktaş’a, güzel jesti için teşekkür eden Akartürk de hayranlarına seslenerek, “Sizlerden aldığım enerji beni ayakta tutuyor. Sizlerle beraber olma mutluluğunu yaşadım. Sizleri seviyorum, Allah hepinizden razı olsun” dedi.