Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan görme engellli bir vatandaş 125 bin liralık soruya kadar geldi ve izleyenleri ekrana kilitledi. Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı yarışmada 60 bin lira değerindeki 'Hangi hayvanın vücudundaki kan basıncı diğerlerinden daha yüksektir?' sorusunda yüzde 50 joker hakkını kullanan yarışmacı, mantık yürüterek zürafa yanıtı verdi ve 125 bin liralık soruya kadar geldi.

125 bin lira değerindeki "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi elektrikli eşya astronotlar ve kozmonotlar tarafından kullanılmaktadır?" soruda çekilme kararı alarak yarışmadan 60 bin liralık ödülle ayrıldı.