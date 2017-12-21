‘Acı Tatlı Ekşi’nin galasına katılan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ‘Hamileyim’ diye şaka yaptığını ve herkesin buna inandığını söyledi. Avşar, “İnsanların bunu ciddiye aldığına inanamıyorum. Gerçek olduğunu sandılar. Ben artık bu ülkeyi terk ediyorum” dedi.
Hülya Avşar ülkeyi terk ediyor
21.12.2017 - 09:46 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Acı Tatlı Ekşi’ filminin galasına katılan Hülva Avşar, 'hamileyim' esprisinin ciddiye alınmasına çok şaşırdığını söyledi.
Etiketler : Hülya Avşar,gala,
529469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/529469.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER