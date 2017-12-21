Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Acı Tatlı Ekşi’nin galasına katılan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ‘Hamileyim’ diye şaka yaptığını ve herkesin buna inandığını söyledi. Avşar, “İnsanların bunu ciddiye aldığına inanamıyorum. Gerçek olduğunu sandılar. Ben artık bu ülkeyi terk ediyorum” dedi.