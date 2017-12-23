1968 yılında beri Almanya'da yaşayan Ali Rıfat Yurtseven hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Yurtseven, kalp rahatsızlığı sebebiyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.Hüseyin, Hasan, Mustafa, Zeynep ve Ismail YK'nın babasının cenazesi, Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı’na defnedildi.
Yurtseven Kardeşler'in acı günü
23.12.2017 - 12:57 | Son Güncelleme: 23.12.2017 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler'in babası Ali Rıfat Yurtseven vefat etti.
Etiketler : İsmail YK ve Yurtseven Kardeşler,Ali Rıfat Yurtseven,
530075 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/530075.aspx
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