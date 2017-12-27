Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine yaşının düzeltilmesi istemiyle dava açan Seda Sayan, sahnelerde yer alması mümkün olmadığı için babası tarafından mahkeme kararıyla yaşının büyütüldüğünü iddia etmişti. Sayan “Yaşı düzeltildikten sonra kardeşlerimin arasında en büyük olarak görünüyorum. Hâlbuki benden 2 yaş büyük ablam vardır. Nüfusta 4 Ocak 1959 olan doğum tarihimin 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verilsin” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Eyüp 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28 Ağustos 1979 tarihli kararın yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılmasına karar verdi. Eyüp Mahkemesinin 38 yıl önceki yaş büyütme davasını kararını kaldıran mahkeme, Seda Sayan’ın 4 Ocak 1959 olan doğum tarihini 30 Aralık 1962 olarak değiştirilmesine karar verdi. Böylece Sayan’ın yaşı, 4 yaş (3 yıl 11 ay 26 gün) küçültülmüş oldu. Geçen yıl şarkıcı Sibel Can da aynı gerekçeyi sunarak mahkeme kararıyla nüfusta görünen 1964 tarihli doğum tarihini, 1 Ağustos 1970 olarak düzelttirmiş ve 6 yaş küçülmüştü.