Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada ABD yapımlarından sonra en çok izlenen Türk dizileri, artık gündüz kuşağına da ağırlık vermeye başladı. Bazı televizyon kanallarının daha önce başlattığı ‘günlük dizi’ formatı, diğerlerine de yayılıyor. Star TV’de hafta içi her gün yayınlanan ‘Beni Affet’ ve ‘Adını Sen Koy’ dizileri gündüz kuşağında yer alırken; Kanal 7 ekranlarında yayınlanan günlük dizi ‘Elif’ ise, prime time kuşağının en önemli yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Gündüz kuşağı dizilerine ATV ve Kanal D de dahil oluyor. ATV’de yayınlanacak olan ‘Beni Bırakma’ isimli dizinin 8 Ocak 2018’de ekrana gelmesi bekleniyor. Filmin başrollerinde Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova yer alıyor. Daha önce Unutma Beni, Deniz Yıldızı ve Beni Affet gibi uzun soluklu günlük dizilerin yapımcılığını üstlenen Focus Film’in çektiği Beni Bırakma, gündüz kuşağında kadın izleyicileri ekran başına kilitleyeceğe benziyor. Bir diğer iddialı günlük dizi ‘Hıçkırık’ ise Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Birsel Film’in üstlendiği, Kerime Nadir’in aynı adlı eserinden uyarlanan ‘Hıçkırık’, 1 Ocak Pazartesi gününden itibaren izleyiciyle buluşacak. Dizinin başrollerinde ise Sezgi Sena Akay, Barış Arda Hacıoğlu, Selçuk Özer ve Nurseli İdiz yer alırken, yönetmenliğini Fırat Gürsoy, senaryosunu ise Redife Zerener, Gökhan Korkusuz kaleme alıyor. Bu iki yeni projeyle birlikte gündüz kuşağında yayınlanan dizi sayısı 5’e çıkmış oluyor.