Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki yıl festivalleri Anadolu’nun yanı sıra İstanbul ve yurt dışında da gerçekleştirmeyi hedefleyen Umut Kuzey, franchising sistemine geçeceklerini açıkladı. Kuzey, franchise olarak ilk festivalin Dalaman’da yapılacağını açıklayarak “Bütün planlamasını Milyon Yapım olarak biz yapacağız. Festivallerin kalitesinde bir standart oluşmasını hedefliyoruz. Ekibimizle birlikte alana gideceğiz, ‘Burayı şu kadar çitle çevirmemiz lazım’, ‘Buradan giriş kapısı, buradan çıkış kapısı yapacağız’ gibi standartları belirleyeceğiz. ‘İki ambulans, itfaiye aracı, yeteri kadar dedektör, ortalama 100 güvenlik olması lazım’ diyerek noktayı koyacağız” dedi.