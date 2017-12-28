Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O Ses Türkiye'yi kim sunacak? TV8 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışmada bir değişiklik yaşanıyor. O Ses Türkiye'de sunucu değişiyor. Survivor çekimlerine başlayacağı için O Ses sunuculuğunu bırakan Ilıcalı yerine Jess Molho'yu getirecek. Peki Jess Molho kimdir? İşte O Ses Türkiye hakkında merak ettikleriniz

O SES TÜRKİYE'Yİ KİM SUNACAK?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de ikinci tur elemeleri başladı. Acun Ilıcalı, sunuculuk görevini Jess Molho'ya devretti.

SURVİVOR İÇİN GÖREVİNİ BIRAKTI

O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Jess Molho'yu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Acun Ilıcalı, görevini bırakıp Survivor çekimleri için Dominik'e gitti.

JESS MOLHO KİMDİR?

Jess Molho, 4 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Jess'alyan, kendisi ise çifte vatandaştır. İtalyan Musevisi olan Jess Molho yahudidir. Işık Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirdi. Ardından Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde de Yüksek Lisansını yaptı.

1994 Yılından itibaren de TV sunuculuğu yapmaktadır. Bir çok program, yarışma vb etkinliklerde sunuculuk yaptı. Üniversitede okurken Number One TV'de VJ'lik yapıp, gençlik programları hazırladı. 989 bölüm "Yemek Bahane" isimli sabah programını başaından "Kabul Günü" isimli sabah programına başladı.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

Star TV ekranlarında yayınlanan jüriliğini Mustafa Ceceli, Murat Boz ve Hadise'nin yaptığı "O Ses Çocuklar" yarışmasının sunuculuğunu yaptı. 2007 yılında "Oryantal Star" yarışma programını Ebru Akel ile birlikte sundu.

2007 yılı içinde düzenlenen ve Star TV'de yayınlanan, Jüri üyeleri; Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde Furkan Kızılay (Havuç), Cengiz Küçükayvaz, şarkıcı Tarık Mengüç, manken ve sunucu Buket Saygı, oyuncu Arzu Yanardağ, manken Noella, dansçı Zümre, şarkıcı Seda Üren ve manken Tuğba Özay ile yarıştı. Furkan Kızılay'ın birinci olduğu yarışmada Jess Molho ikinci olmuştur.

2008 yılında "Prenses Perfinya" adlı dizide oynadı.

2009 yılında Kanaltürk ekranlarında "Jess'le Hepsi 1 İnci" adlı programı sundu.

26 Mart 2012'de TRT Çocuk'ta yayına başlayan gerçek ve animasyon karakterlerin bir arada olduğu "Köstebekgiller" adlı dizide İnci Türkay, Asena Keskinci, Yiğit Ege Yazar, Orhan Aydın, Oğuz Oktay, Can Bartu Aslan, Gözde Kısa, Deniz Özerman, Cem Kılıç, Ruhi Sarı ile birlikte rol aldı.

Jess Molho, 2002 yılında Zeynep Molho ile evlendi. Tibet (d.2007) adında bir oğlu ve Maya (d.2012) adında bir kızı vardır.

Filmleri ve Dizileri :

2012 - Köstebekgiller (Profesör Fikri Güzel)(Tv Programı)

2010 - Yahşi Cazibe (Deniz) (TV Dizisi)

2009 - SüpüRRR (Alper) (Sinema Filmi)

2008 - Prenses Perfinya (Hakan) (TV Dizisi)

2008 - Memur Muzaffer (Tv muhabiri) (TV Dizisi)

2007 - Sardunya Sokağı (Cemil) (TV Dizisi)

2007 - Mahşer (TV Dizisi)

2006 - Yaprak Dökümü (Görkem) (TV Dizisi)

2004 - 2011 - Sihirli Annem (TV Dizisi)

2002 - Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2000 - Çarli İş Başında (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)