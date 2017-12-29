Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra 2009 model ve sıfır olarak beyan ettiği aracı 313 bin 738 TL karşılığı ünlü şarkıcı Sibel Can’a sattığı iddia edilmişti. 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Çelik, dün hâkim karşısına çıktı. Sanık Çelik, suçlamayı redderek “Bu dava konusu araç, gümrükte teslime hazır hâldedir. Davalar sebebiyle iflas ettim” dedi. Sibel Can’ın avukatı ise “Maddi zararımız karşılanmamıştır” diyerek şikâyetlerinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunmadığından tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.