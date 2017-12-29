Daha sonra 2009 model ve sıfır olarak beyan ettiği aracı 313 bin 738 TL karşılığı ünlü şarkıcı Sibel Can’a sattığı iddia edilmişti. 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Çelik, dün hâkim karşısına çıktı. Sanık Çelik, suçlamayı redderek “Bu dava konusu araç, gümrükte teslime hazır hâldedir. Davalar sebebiyle iflas ettim” dedi. Sibel Can’ın avukatı ise “Maddi zararımız karşılanmamıştır” diyerek şikâyetlerinin devam ettiğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunmadığından tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.
Lüks aracı gümrükte
29.12.2017 - 02:37 | Son Güncelleme: 29.12.2017 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İş adamı Şahin Mehmet Çelik’in, 2008 model olarak üretilen ve daha önce ABD’de trafiğe çıkış izni verilen aracı, kanuni olmayan yollardan ithal ettiği ortaya çıkmıştı.
Etiketler : sibel can,
531778 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/531778.aspx
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