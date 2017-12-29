Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Mustafa Mayadağ hayatını kaybetti. Peki Mustafa Mayadağ kimdir, kaç yaşındadır, neden, nasıl öldü ve hangi projelere imza atmıştır? Habertürk'te yer alan habere göre; ünlü yönetmen Mustafa Mayadağ'ın hayat arkadaşı Birsen Mayadağ, yaptığı açıklamada, "Eşimi bu sabah 9:30'da kaybettik. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarım yurt dışında, akşam burada olacaklar. Cenaze detaylarını o zaman netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA MAYADAĞ KİMDİR?

Mustafa Mayadağ, 1958 yılında İzmir’in Urla ilçesinde dünyaya geldi. İzmir Çınarlı Teknik Lisesinden mezun olduktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema Televizyon bölümünü bitirdi. Aynı okul mezunu 4 arkadaşıyla video prodüksiyon şirketi kurdu. Daha sonra Yeşilçam, TRT 2, Pınar Film, Star TV ve Raks müzikte değişik kademelerde görev aldı.

Mustafa Mayadağ, bir çok ünlü şarkıcının kliplerini çeken isim oldu. Çektiği klipler arasında; 1996 - Sevdalıyım Hemşerim - Mahsun Kırmızıgül, 2000 - Asrın hatası - Serdar Ortaç yer alıyor.

Ayrıca Mayadağ, Türkiye Video Müzik Ödülleri Yılın klibi ödülünü aldı.