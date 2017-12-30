Bugüne dek “Kafes”, “Kabadayı”, "Sınav", “Meryem”, "Çakal" gibi sinema filminde birbirinden farklı karakterleri canlandıran Hacıoğlu, Hollywood’da düzenlenen film festivalinde de ayakta alkışlanmıştı. 5 milyon 219 bin kişi tarafından izlenen “Ayla” filmindeki oyunculuğuyla hem seyirciden hem de sinema eleştirmenlerinden tam not alan İsmail Hacıoğlu, şimdilerde aldığı dizi ve sinema tekliflerine odaklandı. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde başlayacağı yeni dizisinde başrolünü paylaştığı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Hacıoğlu sürpriz projeyle dönüyor
30.12.2017 - 02:42 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, başrolünü üstlendiği “Ayla” filmindeki performansıyla 2017’ye damga vurmuştu.
Etiketler : ismail hacıoğlu,
532031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/532031.aspx
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