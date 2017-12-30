Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne dek “Kafes”, “Kabadayı”, "Sınav", “Meryem”, "Çakal" gibi sinema filminde birbirinden farklı karakterleri canlandıran Hacıoğlu, Hollywood’da düzenlenen film festivalinde de ayakta alkışlanmıştı. 5 milyon 219 bin kişi tarafından izlenen “Ayla” filmindeki oyunculuğuyla hem seyirciden hem de sinema eleştirmenlerinden tam not alan İsmail Hacıoğlu, şimdilerde aldığı dizi ve sinema tekliflerine odaklandı. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde başlayacağı yeni dizisinde başrolünü paylaştığı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.