Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin setinde yaşanan gülme krizleri ve komik diyaloglar, oyunculara ve set ekibine eğlenceli anlar yaşatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı filmin oyuncuları setin bitmesini hiç istemiyor.