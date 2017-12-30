Filmin setinde yaşanan gülme krizleri ve komik diyaloglar, oyunculara ve set ekibine eğlenceli anlar yaşatıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı filmin oyuncuları setin bitmesini hiç istemiyor.
Kahkaha altında çekim
30.12.2017 - 02:47 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşık bir hafta önce çekimleri başlayan komedi türündeki 'Döndüm Ben' filminin oyuncuları arasında Ayhan Taş, Burak Satıbol ve Sadi Celil Cengiz de yer alıyor.
Etiketler : döndüm ben,döndüm ben filmi,
532034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/532034.aspx
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