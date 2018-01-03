Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi. Şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim.Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi. Kibariye'nin yorgunluğu gözlerine ve solgun yüzüne yansımıştı.
Kibariye: Bacaklarım tutmuyor
03.01.2018 - 11:40 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 11:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018’i yurtdışında karşılayan ünlüler, önceki akşam Türkiye’ye döndü. Dönen ünlüler arasında Kibariye de vardı. Kibariye'nin bitkinliği gözlerinden okunuyordu.
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