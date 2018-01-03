Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’la birlikte poz verdi. Şarkıcı, “Yılbaşı günü Almanya ve Belçika’da 4 konser verdim.Rekor bende. Yorgunluktan bacaklarım tutmuyor” dedi. Kibariye'nin yorgunluğu gözlerine ve solgun yüzüne yansımıştı. 