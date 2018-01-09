İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerin sorgularında polis memurlarından şikâyetçi oldukları ve haklarındaki suçlamayı reddettikleri öğrenildi. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler, serbest bırakıldı.