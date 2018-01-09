İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerin sorgularında polis memurlarından şikâyetçi oldukları ve haklarındaki suçlamayı reddettikleri öğrenildi. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
Feyza Civelek polisin elini ısırdı
09.01.2018 - 02:31 | Son Güncelleme: 09.01.2018 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ile arkadaşı Elif A. Beşiktaş’ta aracını durdurmak isteyen polisin elini ısırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler : Feyza Civelek,
534684 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/534684.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER