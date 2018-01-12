Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü Faslı oyuncu Ma-riam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrolerini paylaştığı “Adı Aşk” filmi 26 Ocak’ta Türkiye’de vizyona giriyor. Orta Doğu ülkelerinde de vizyona girecek filmde, 2014 Orta Doğu Güzeli manken ve aktris Fati Jamali rol alıyor. Filmin yönetmeni ve senaristi ise Eyüp Dirlik. Türk oyuncuların Orta Doğu’da büyük üne sahip olduğunu söyleyen Dirlik “Bu filmle Arapların yıldız oyuncularının Türkiye’de de tanımasını sağlayıp yeni bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığı filmin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Eyüp Dirlik, özel bir filme imza attıklarını söyledi. Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek film için Arapların Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı illerde özel gösterimler yapılacak. Dirlik “Belediyelerin bize sağladığı imkânlar dâhilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.