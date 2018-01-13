Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki akşam saatlerinde Şırnak'a gelen sanatçı Yusuf Güney, ilk olarak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığındaki askerlere daha sonra da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi. Konser sonrasında Güney “Buradan Çukurca'ya gideceğiz. Oradan Tunceli, Diyarbakır, Van, Hakkâri, Yüksekova ve doğudaki bütün illerimize... Hem halkımızla kucaklaşmaya hem de askerlerimize moral vermeye elimden geldiği kadar çalışacağım" dedi.