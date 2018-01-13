Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcılığını BKM filmin gerçekleştirdiği, senaryosunu Gupse Özay'ın yazıp başrollerini de Aksel Bonfil ve Eda Ece ile paylaştığı "Deliha 2" filminin İzmir Galası, Optimum'da gerçekleştirildi. Dev Ajans organizasyonu ile Optimum'da binlerce ziyaretçisi ile buluşan film ekibi, alkışlar eşliğinde on binlerce sevenleri tarafından İzmir'de coşkuyla karşılandı. Gupse Özay film gösterimi öncesinde esprileri ile İzmirlileri güldürürken, hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi.

Kahkahaya boğuldular

Film öncesi basın mensupları ile bir araya gelen film ekibi ve Gupse Özay, İzmir’deki yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Cinemaximum sinemalarında yapılan özel gösterimde Gupse Özay ve oyuncular, tüm sinema salonlarını dolaşarak da hayranlarına sürpriz yaptı.

Öte yandan İzmirli olan Özay'ı babası Senih Özay da yalnız bırakmadı. Büyük ilgi gören ilk film sonrası yine aynı ilgiyi gösteren İzmirliler ile filmi izlerken kahkahaya boğuldu.

"Deliha 2"

Zeliha hala deli, çok samimi ve başına sürekli başına yeni dertler açıyor. İlk filminde aşkın peşinden koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Hem ortalığı birbirine katıyor, hem de yine tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

"Deliha 2"de Gupse Özay'a, Aksel Bonfil, Eda Ece, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Meltem Özlem Akınözü ve Mert Öner eşlik ediyor.