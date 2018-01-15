Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürpriz bir şekilde başlayan aşkları evlilik yolunda ilerliyor dense de sadece birkaç ay süren şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın geride bıraktığımız gün ayrıldıkları ortaya çıktı.

AHMET KURAL'A GÖNDERME

İkili konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, şarkıcı Sıla'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni adeta eski sevgilisi Ahmet Kural'a bir gönderme olarak yorumlandı.

"KAYBETTİM SANDIKLARIN..."

Ünlü yazar Charles Bukowski'nin; "Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki" sözünü beğenen Sıla böylelikle adeta Ahmet Kural'la ilişkisinin bittiğine seviniyor gibi bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.