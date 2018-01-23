Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk evliliğini oyuncu Gökçe Bahadır ile yapan usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, mutlu olamayınca ayrılmıştı. Ali Sunal, aynı dernek için çalıştığı Avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmaya karar verdi.

NİŞAN YAPILDI

Ali Sunal Temmuz 2011'de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012'de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal'ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. Bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı.

DÜĞÜN BU YAZ OLACAK

Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, ÇABA Derneği'nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA'nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.