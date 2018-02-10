Yeni sezonda heyecan dorukta Survivor 2018 bu akşam başladı. Acun Ilıcalı instagram paylaşımı ile daha ilk andan tüm dengeleri değiştiren Survivor tanıtım videosunu paylaşmıştı. Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçen isim Hakan Hatipoğlu oldu. Acun Ilıcalı oluşabilecek sorunlara karşı böyle bir önlem aldılarını ifade etti. Nefes kesen yarış Survivor ilk bölüm başladı. İlk ödül oyununda kazan iyi adaya yani Survivor tarihinde bir ilkin yaşanacağı yataklı adanın sahibi olacak. Şuanda Gönüllüler takımı All Star'a karşı yarışı önde götürürken All Star takımı öne geçti.Tüm yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Bu yarışa bu senede sizde dahil olmak için Survivor 2018 canlı izle yazısına tıklayarak kolayca ulabilirsiniz. İşte TV8 canlı yayın akışı
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TV 8 CANLI YAYIN AKIŞI
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can