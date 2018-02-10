Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda heyecan dorukta Survivor 2018 bu akşam başladı. Acun Ilıcalı instagram paylaşımı ile daha ilk andan tüm dengeleri değiştiren Survivor tanıtım videosunu paylaşmıştı. Ünlüler takımından Gönüllüler takımına geçen isim Hakan Hatipoğlu oldu. Acun Ilıcalı oluşabilecek sorunlara karşı böyle bir önlem aldılarını ifade etti. Nefes kesen yarış Survivor ilk bölüm başladı. İlk ödül oyununda kazan iyi adaya yani Survivor tarihinde bir ilkin yaşanacağı yataklı adanın sahibi olacak. Şuanda Gönüllüler takımı All Star'a karşı yarışı önde götürürken All Star takımı öne geçti.Tüm yarışmacılar canla başla mücadele ediyor. Bu yarışa bu senede sizde dahil olmak için Survivor 2018 canlı izle yazısına tıklayarak kolayca ulabilirsiniz. İşte TV8 canlı yayın akışı

SURVİVOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 CANLI YAYIN AKIŞI

07:00

Oynat Bakalım

08:00

Çok Güzel Hareketler Bunlar

09:30

Maşa ile Koca Ayı

09:45

Survivor Panorama 2018 / Canlı

11:45

Arda'nın Mutfağı / Yeni Bölüm

12:45

Magazin 8 / Canlı

16:15

İnsanlar Alemi

18:15

Recep İvedik 4

Sinema

20:30

Survivor 2018 / Yeni

Yarışma

00:15

Magazin 8

02:45

Bilginiz Olsun

03:30

8x8

Program

05:00

Arda'nın Mutfağı

Program