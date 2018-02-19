Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koleksiyonda, kadınların iş dünyasında her alanda giyebileceği Koton Business Koleksiyonu için verdiği pozlarla yeni mesajlar da verdi. Birbirinden renkli ve hareketli sahnelerin yer aldığı reklam filminde Fahriye Evcen aktif, çalışkan bir iş kadını olarak görünüyor ve aynı kıyafetle ofis, sinema, konser, alışveriş ve doğum günü partisi gibi farklı ortamlarda aynı kıyafetle şık olunabileceğinin mesajını veriyor. Koleksiyonda hareket rahatlığı sunan kalıplar, sezonun trend renkleri ve ekose kumaşlar dikkat çekiyor.