Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da kim gitti, kim elendi? TV8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Survivor'da kim elendi? kim gitti? Survivor eleme sonuçları ve sms sonuçları sitemizde yer alıyor. Survivor'da Cumali, Yağmur, Marcus mu elenecek isimler arasındaydı. Survivor'da elenen isim Marcus oldu. SMS sonuçları ne olacak? Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler takımı büyük üzüntü yaşıyor. Peki Survivor'da kim gitti?, kim elendi?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor eleme ve survivor dokunulmazlık oyunu bu yıl şöyle olacak. Tek oyun oynanacak. Bireysel oyunu kazanan bir aday ve performansı en iyi olan yarışmacı da bir aday çıkaracak. Yaşanan çekişmeli oyunun ardından survivor eleme gerçekleşti. İlk eleme adayı Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen ilk aday Cumali oldu. Funda Yağmur'un Ramazan Marcus'un ismini verdi. Ada konseyinden çıkan eleme adayları Cumali, Yağmur ve Marcus oldu. Eleme için oylama başladı. SMS oylamasından elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfına bağışanacağını Acun Ilıcalı açıkladı. Ve Survivor'dan ayrılan Marcus oldu.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dün akşam yapılan ödül oyunun galibi 10-7 ile All Star oldu. Oyun sonrası sandiviçlerini yiyen All Star takımının yüzü gülüyordu.

SURVİVOR ELEME SONUÇLARI

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SURVİVOR 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Survivor 2018 All star- Gönüllüler 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Tüm hızıyla devam eden yarışmada, ortalık karışacak.

NİHAT DOĞAN İLE GÖNÜLLÜLER ARASINDA GERGİNLİK

Geçtiğimiz bölümlerde kendisinin güçsüz görünmesine dayanamayan Nihat Doğan, gönüllülere sert çıktı.

Gönüllüler yarışmacısı Anıl Berk Baki ile sözlü diyaloğa giren Nihat Doğan sitemini dile getirdi. Sunucu Alp Kırşan'ın müdahalesi ile ortalık yatıştı.