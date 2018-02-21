Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde kadınlar, Işık Demeti Kadın Aile ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Osmanlı mutfağı ve yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi. Hanedan mensuplarından Harun Osmanoğlu ve eşi Farîzet Osmanoğlu ile kızı Nurhan Sultan’ın şeref konuğu olduğu etkinlik, Kur’an-ı kerim tilaveti ile başladı, mehter konseriyle devam etti. Yarışmaya 23 kadın katıldı. Osmanlı pilavı, mutancana, kadayıf dolması, Kahramanmaraş usulü içli köfte, Boşnak böreği, hünkar beğendi, luluk ekşilisi, kestaneli pilav, aşma yahnisi, sürün yemeği jürinin beğenisine sunulan 100’ün üzerinde yemek arasında yer aldı. Ayşegül Demirbağ zerde, Nevin Yanılmaz börek, Rumeysa Yükler kestaneli pilav, Emine Gül içli köfte, Ferhan Güngör Boşnak böreği ile ödüle layık görüldü.

Abdülhamid Han ile ilgili şiirlerin seslendirildiği etkinlikte, beş yıl önce kaybettiğimiz İhlas Holding Kurucusu merhum Enver Ören Ağabey de dualarla yâd edildi. Şehzade Harun Osmanoğlu, Enver Ören’i çok sevdiğini belirterek bir hatırasını anlattı. Osmanoğlu, “Onun ismini anınca aklıma hep güzellikler geliyor. 1980’de tanıştım kendisiyle. Vefat gününe kadar beraberdik. Allah rahmet eylesin” dedi.

Işık Demeti Kadın Aile Kültür Derneği Müdürü Hacer Uçar da “Kadınlarımızın hayata katılması için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan biri de yemek yarışmamız. Senede iki defa kermes düzenliyoruz. Bu, dördüncü yemek şenliğimiz. Bu sefer Osmanlı yemekleri yarıştı. Destekleyenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.