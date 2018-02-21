Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyonu, geçen hafta Kadir İnanır’a da aynı işlemi yapan Prof. Dr. Naci Koçer’in gerçekleştirdiği öğrenildi. Filiz Akın, ameliyat olayını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: Altı aydır hastanelerde, ilk yardımlar, tetkikler, serumlar, ameliyatlar, uykusuz geçen ağrılı geceler, günlerde hastalıklarla mücadele etmek çok yoruyor insanı... Kimseyi endişelendirmemek için en yakın arkadaşlarımıza bile söylemeden çok gizli olmasına çalıştığımız bir gayretle... Bu sefer de yüzde 80 tıkalı olan boynumdaki şah damara beynime pıhtı gitmesin diye değerli doktorumuz Prof. Dr. Naci Koçer tarafından stent takıldı. Böylece başarılı bir ameliyatla hayati tehlikeyi ve felç olma riskini kıl payı atlattığım için teşekkür borçluyum...