Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin merak konusu olan zorlu aksiyon sahneleri için oyuncular profesyonel eğitmenlerle çalışıyor. Filmin çekimlerinde ise yüzde yüz yerli üretim silahlar kullanılıyor. Millî piyade tüfekleri, T40R tek atım bombaatar (launcher), JMK BORA-12 (Tam Profesyonel uzun menzilli keskin nişancı tüfeği), Canik 55 gibi Türkiye üretimi silahların kullanıldığı filmin ekibi sıcak gündemi de takip ediyor. Mart ayında vizyona girecek olan filmin oyuncu kadrosunda Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Kübra Dilara Çelen, Çiğdem Batur, Emel Dede ve Ozan Güler yer alıyor.